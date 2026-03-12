Amministrative Avellino, Gubitosa (M5S): “Nessun veto sul candidato”. Sul Referendum: “Il no avrà la meglio”

“Candidato sindaco? Il Movimento 5 Stelle non mette veti su nessuno e, in questo momento, non avanza proposte. Siamo in vigile attesa”. Lo ha sottolineato il Vicepresidente nazionale dei pentastellati, l’onorevole Michele Gubitosa, intervenendo sulle prossime elezioni amministrative ad Avellino.

Il tavolo del centrosinistra più il Movimento 5 Stelle si è riunito lo scorso martedì in via Tagliamento, presso la sede provinciale del PD. Gubitosa ha chiarito la posizione del Movimento: come stabilito nell’assemblea costituente, il M5S si colloca nel fronte progressista come forza indipendente. Pertanto, valuta di volta in volta sui territori — ascoltando attivisti, cittadini e analizzando le tematiche — se allearsi con altre forze (PD, liste civiche, AVS) o correre in solitaria. “Non abbiamo mai stretto un’alleanza organica o strutturale, decidiamo sempre caso per caso”, ha precisato Gubitosa. “Anche ad Avellino stiamo valutando ora, a questo tavolo, se formare la coalizione. Per questo la dicitura resta ‘centrosinistra più Movimento 5 Stelle’ e non solo ‘centrosinistra’. A mio avviso ci sono le basi per creare questa intesa e vincere, così come accaduto in Regione. Credo che il ‘formato Fico’ risulterà vincente anche ad Avellino”.

Sollecitato sul metodo per individuare il candidato sindaco, Gubitosa ha risposto: “Deve essere una figura condivisa da tutti. Una persona che rispetti il nostro codice etico, a partire dalla trasparenza. Deve possedere grande competenza, necessaria per guidare un’amministrazione comunale, ed essere una figura seria che dimostri integrità. Il PD si è fatto carico di portare al tavolo una rosa di nomi su cui ci confronteremo”.

Le dichiarazioni sono state rilasciate a margine di un convegno al Circolo della Stampa di Avellino dedicato al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il segretario regionale di Sinistra Italiana Tonino Scala, il magistrato Emanuele De Franco (comitato “Giusto dire no”), Gerardo Capodilupo (PD), Italia D’Acierno (Segretaria Generale CGIL Avellino), Roberto Montefusco (Segretario Provinciale SI), Giuseppina Volpe (Assemblea Provinciale SI), Ludovica Milani (Presidente Elsa Naples APS) e Francesca Fabrizio (referente regionale Unione Giovani di Sinistra).

“Sul referendum l’aria che si respira è quella di una grande rimonta; molti sondaggi ipotizzano addirittura il sorpasso del No sul Sì”, ha dichiarato Gubitosa. “I cittadini stanno capendo che questa riforma della giustizia non li aiuta. Non è ciò che serve al Paese. La destra promette di risolvere problemi come gli errori giudiziari o l’accanimento contro gli innocenti, ma questa riforma non incide affatto su tali dinamiche. La riforma non cambierà nulla di tutto ciò. I cittadini lo stanno capendo, che è pura propaganda, e stanno capendo soprattutto che per Giorgia Meloni questo referendum non solo è un sondaggio sul suo gradimento, ma è anche una bandierina che sta cercando di portare avanti. I cittadini l’hanno capito, non si stanno facendo strumentalizzare, molto probabilmente, quindi, il no avrà la meglio”.