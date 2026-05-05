Comunali, Pizza alla presentazione del Pd: saremo eccezionalmente normali

AVELLINO- “Saremo eccezionalmente normali”. E’ la vera “svolta” che annuncia Nello Pizza, il candidato del Campo Progressista, che ha chiuso questo pomeriggio l’incontro al Carcere Borbonico per la presentazione della lista del Partito Democratico. La risposta è quella che Pizza ha dato rispetto alla domanda sulla mancanza di un progetto eccezionale nel programma del Campo Progressista. “In realtà noi l’abbiamo detto più volte- ha spiegato Pizza- non vogliamo fare promesse ma ci prendiamo degli impegni, quindi noi abbiamo superato la fase della progettazione. Siamo nella fase esecutiva, cioè noi vogliamo realizzare le cose che diciamo e quindi partiamo dalle cose che dobbiamo fare nell’immediato. Perché ad Avellino bisogna ripartire dall’inizio, perché in questi anni secondo noi Avellino è rimasta ferma, anzi e’ peggiorata la qualità della vita..Peggiorato tutti gli indici possibili , per cui noi dobbiamo veramente fare tutto da capo e quindi riteniamo che partire dalle cose semplici è il primo passo per poi fare cose importanti. L’unica cosa eccezionale ora è essere normale. Noi vogliamo essere rccezionalmente normali”. La lista del Pd caratterizzata dai cosidetti “grandi portatori di voti”. Anche qui Pizza ci tiene a chiarire un aspetto: “sono consiglieri con grande radicamento in città. Non sono portatori di voti, sono persone credibili che in questi anni si sono impegnate tanto e conservano la loro credibilità e perché sono persone serie.

Noi abbiamo fatto una lista di persone serie che ovviamente saranno il nostro punto di forza in queste in queste amministrative e noi pensiamo che il Partito Democratico insieme agli altri alleati possa rappresentare effettivamente l’occasione perché Avellino possa risorgere

da un passato e da un presente in questo momento che è stato particolarmente tribolato”. “Insomma, intanto perché cambierà il regista che credo sia fondamentale. Cambia anche il metodo, quindi cambia tutto. Praticamente noi abbiamo in mente di fare cose diverse da quelle che sono state fatte. Se non altro noi faremo tutto in maniera trasparente e quindi questo già sarebbe un grande passo avanti per la città. Poi intendiamo premiare la meritocrazia che è la cosa più importante”.