Comunali Monteforte, c’è anche la seconda lista: Siricio guida “E’ Ora”

MONTEFORTE IRPINO- C’è anche la seconda lista in campo alle amministrative del 23 e 24 novembre a Monteforte Irpino. Il commercialista che si candida a guidare il Comune dell’hinterland con una squadra in cui ci sono anche giovanissimi alla prima esperienza. Per Monteforte c’è dunque anche il secondo candidato con la sua lista “E’ Ora”.
Pasquale Capriglione
Martino De Falco
Francesca De Santis
Mariantonietta De Sapio
Giuliano Del Mastro
Vincenzo Ercolino
Sara Frongillo
Elisabetta Iannaccone
Giovanni Mazzola
Walter Bhune
Angelo Melillo
Luigi Pescatore
Katia Renzulli
Valentina Sparano
Valentina Venuti
Massimo Vitale