Avellino, arrestato 27enne per furto di armi e preziosi in un’abitazione

Poliziotti della Squadra Mobile di Avellino e Napoli hanno tratto in arresto un cittadino georgiano di 27 anni per furto aggravato di armi e preziosi in un’abitazione di Avellino. Lo stesso è stato individuato in Napoli, dopo una meticolosa attività di indagine ed anche grazie alla collaborazione di cittadini, ed associato presso il carcere di Poggioreale. Le armi asportate, nr. 5 fucili da caccia, sono state rinvenute e sequestrate.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad assicurare alla giustizia i complici del ladro.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la misura cautelare è stata disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i mezzi di impugnazione e il destinatario della misura stessa è una persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunto innocente fino all’esito del giudizio definitivo.

Si invitano i cittadini a segnalare al 113 qualsiasi situazione o comportamenti sospetti (persone sconosciute che stazionano vicino alle abitazioni in orari insoliti, rumori sospetti, veicoli o individui che osservano le abitazioni ecc.) in modo da consentire un tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine.