Attualità Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, l’irpino Raffaele Iandolo confermato alla presidenza 30 Marzo 2021

Si sono concluse con la netta vittoria dei candidati riuniti sotto l’ombrello di “Insieme” le elezioni per il rinnovo della Componente medica per la Commissione Albo Odontoiatri che hanno visto la conferma del dottor Raffaele Iandolo nel ruolo di Presidente. Importante affermazione per il medico irpino che guiderà fino al 2024 una Commissione che conta oltre 63mila dentisti iscritti.

Con Raffaele Iandolo, altri otto colleghi entrano a far parte della Dirigenza Nazionale dell’Albo. Brunello Pollifrone (Roma) ricoprirà il ruolo di vice presidente, Alessandro Nisio (Bari) nominato segretario, Gianluigi D’Agostino (Torino) confermato alla tesoreria dell’intera Federazione. Gli altri consiglieri eletti sono Andrea Senna (Milano), Elena Boscagin (Verona), Rodolfo Berro (Imperia), Diego Paschina (Trieste) e Corrado Bondi (Bologna).

«Veniamo da un momento difficile – commenta il confermato Presidente Iandolo – oggi il nostro primo compito è quello di rilanciare, per lo meno ai livelli antecedenti la pandemia, l’Odontoiatria italiana. Dobbiamo recuperare un anno difficile da tutti i punti di vista che comunque ci ha visti impegnati nel definire le misure di sicurezza da adottare rigorosamente negli studi dentistici ed ora ci trova direttamente coinvolti nel ruolo di vaccinatori per l’emergenza coronavirus. Ruolo che ci è stato riconosciuto direttamente dal nuovo Governo».

Nello stesso giorno si sono tenute anche le elezioni per il rinnovo del Comitato Centrale FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e del Collegio dei Revisori dei Conti svoltesi per la prima volta con voto elettronico, in presenza, e telematico, a distanza. Anche in questo caso netta la vittoria della lista “Professione e diritti”, proposta dal presidente uscente Filippo Anelli.

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI – I PRIMI 4 ELETTI ENTRANO NEL COMITATO CENTRALE

RAFFAELE IANDOLO – Candidato Effettivo (Lista “Insieme”): 142

Andrea Senna – Candidato Effettivo (Lista “Insieme”): 136

Brunello Pollifrone – Candidato Effettivo (Lista “Insieme”): 124

Gianluigi Enrico Maria D’Agostino – Candidato Effettivo (Lista “Insieme”): 123

Elena Boscagin – Candidato Effettivo (Lista “Insieme”): 122

Alessandro Nisio – Candidato Effettivo (Lista “Insieme”): 107

Rodolfo Berro – Candidato Effettivo (Lista “Insieme”): 99

Diego Paschina – Candidato Effettivo (Lista “Insieme”): 98

Corrado Bondi – Candidato Effettivo (Lista “Insieme”): 97