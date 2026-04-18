Comitato Agricoltori Avellinesi, mobilitazione a Napoli il 21 aprile

Il Comitato Agricoltori Avellinesi, guidato dal presidente Roberto Lauro, annuncia l’adesione alla mobilitazione in programma a Napoli, martedì 21 aprile, alle ore 11:00, davanti a Palazzo Santa Lucia.

Secondo quanto riportato dal Comitato, l’agricoltura regionale vive una fase definita “insostenibile” a causa dell’ aumento vertiginoso dei costi del gasolio, rincari dei fertilizzanti, effetti di siccità e zoonosi, emergenza irrisolta legata alla presenza di lupi e cinghiali, sempre più invasiva per aziende e coltivazioni. Una somma di criticità che, secondo gli agricoltori, rende inevitabile chiedere alla Regione la dichiarazione dello Stato di Crisi. Lauro rivolge un invito diretto a agricoltori, allevatori, pescatori e braccianti, chiedendo di superare divisioni e appartenenze per difendere una sola priorità: la sopravvivenza del comparto.

«Scegliamo di stare dalla nostra stessa parte» – afferma Lauro – «Terra e mare stanno soffocando sotto il peso della speculazione. Le piccole e medie imprese rischiano di chiudere. Il messaggio è semplice: Fateci lavorare».

La richiesta è chiara: misure straordinarie e urgenti per fermare l’aumento dei costi e salvare l’annata produttiva. La politica è chiamata a una scelta di campo: stare con chi lavora ogni giorno o con chi specula sul futuro delle comunità rurali.

Gli agricoltori avellinesi saranno a Napoli con la determinazione di chi non ha più margini di attesa.