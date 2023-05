Comincia venerdì ad Ariano il corso di formazione gratuito per Caregiver

Sviluppare competenze per poter assistere al meglio una persona anziana o fragile: con questo obiettivo l’Associazione Panacea OdV di Ariano Irpino ha organizzato la prima edizione del Corso di formazione per Caregiver, collaboratori domestici ed assistenti familiari.

La prima lezione si terrà venerdì 19 maggio presso il centro scolastico Cattaneo in via Fontananuova che ospiterà l’intera attività didattica in presenza che è completamente gratuita; il progetto è stato, infatti, co‐finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli. Già una 40ina gli iscritti.

Si tratta di una proposta progettuale che può inquadrarsi nell’ambito del tutoring sociale, consiste nel fornire interventi di formazione specifica per i caregiver, i collaboratori domestici e gli assistenti familiari che già svolgono attività di assistenza agli anziani e alle persone fragili residenti nel Comune di Ariano Irpino e zone limitrofe. Le attività formative saranno articolate su diversi temi per un totale di 46 ore. Il corso è fruibile parzialmente anche in via telematica, sia in modalità sincrona che asincrona.

“In vista del cambio di paradigma insito nel PNNR, con la casa come primo luogo di cura – hanno spiegato i referenti dell’Associazione Panace nel corso della presentazione dell’iniziativa – la

prevenzione della istituzionalizzazione ed il potenziamento dell’assistenza domiciliare, sarà

sempre maggiore il numero di soggetti, in particolare quelli solo parzialmente autosufficienti, che

resteranno presso il proprio domicilio ed avranno comunque delle esigenze e dei bisogni da

soddisfare in termini assistenziali. A tal fine le persone che a vario titolo si occupano di tali soggetti

è opportuno acquisiscano specifiche competenze che possano garantire la migliore assistenza

possibile, anche integrando quella erogata dai servizi pubblici”.