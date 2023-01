Come trovare l’RTP di una slot machine?

Vai pazzo per le slot? Scopri con noi il mondo delle slot online: cos’è l’RTP e come trovare l’RTP di una slot online, con un occhio attento al budget e al divertimento.

Che cos’è l’RTP di una slot machine?

RTP è una sigla che significa “return to player” e si riferisce alla percentuale di scommesse che viene restituita ai giocatori quando si gioca. La percentuale di RTP è calcolata su milioni di giri di slot e a volte non riflette il ritorno effettivo che si può avere giocando a una slot solo per pochi giri, nel breve termine. Ogni slot viene impostata con un algoritmo che permette alla slot online di elargire una somma stabilita sotto forma di vincite in un arco di tempo stabilito. In questo modo la slot “paga” una percentuale dei soldi incassati.

L’RTP si basa su milioni di giri, quindi come potrai intuire, è impossibile azzeccare con certezza se vincerai nel giro di qualche giro oppure no. Il ritorno al giocatore (RTP) è sempre indicato come percentuale, ti dice esattamente quanto puoi aspettarti di vincere, ma ricorda che questo ragionamento funziona solo nel lungo periodo. L’RTP medio nelle slot di solito si aggira tra il 95 e il 96,50%, quindi non tutte le slot hanno lo stesso RTP, per cui dai sempre un’occhiata alla percentuale RTP della slot online prima di iniziare a giocare. L’RTP lo trovi vicino a ogni slot, di solito lo trovi nelle informazioni relative alla slot, non dovresti far fatica a trovarlo in quanto deve essere ben visibile per legge (naturalmente noi ti consigliamo solo siti legali e autorizzati ADM). Qui di seguito troverai le slot con gli RTP più alti che abbiamo trovato sul web. Sei pronto per scoprire i nomi delle slot con gli RTP più alti in circolazione?

Quali sono le slot con rtp piu alto?

Per essere considerato un RTP che vale la pena tenere in considerazione, la percentuale RTP dovrebbe essere superiore al 96,5%. Anche se non esiste una strategia di gioco per giocare alle slot, è molto importante informarsi su come funziona e come e quando paga la slot, studiare la slot online e fare qualche giro di prova in modalità demo. L’RTP, assieme al massimo payout e alla volatilità di una slot, è sicuramente uno dei fattori chiave che può influire sulle possibilità di vincere. Ogni fornitore e ogni slot ha RTP molto diversi, qui sotto trovi dei valori indicativi per valutare in modo autonomo se la slot a cui stai giocando ha un buon RTP o meno. Ecco alcuni valori di riferimento:

Se l’RTP oscilla tra 98% e 98,5% – è molto vantaggioso, se lo trovi gioca subito alla slot machine in questione. Non te ne pentirai!

Se l’RTP va da 96% a 97,99% – questo RTP è molto buono, ma non è difficile da trovare nei casinò online

Se l’RTP si attesta tra il 94% e il 95,99% – questo RTP è tra i più vantaggiosi, ma c’è sicuramente di meglio

RTP pari o al di sotto del 93,99% – un RTP troppo basso per essere preso in considerazione, cambia slot!

Le slot machine online più popolari del web

Quali sono le slot machine online più popolari su internet? Ecco le 10 top slot del momento che non puoi assolutamente perderti:

Slot Gallina

Slot Goonies

Slot Fantacalcio

Sphinx slot

Starburst slot

Wild life slot

Poker slot

Pop slot

Las Vegas slot

Slot Egitto

Tutte queste slot le trovi su siti legali e ti offrono la possibilitá di giocare senza rischi. Non affidarti a siti senza regolare licenza ADM!

Le 5 slot con RTP più alto in Italia

Ecco le slot online con RTP più alto online del 2023, si tratta di slot legali e autorizzate in siti con regolare licenza ADM. Abbiamo deciso di proporti una semplice lista delle 5 slot con la percentuale di RTP più alta, eccola qui:

Mega Joker – 99% RTP, puntata minima 1 euro

Vecchio West – 98,53 % RTP, puntata minima 5 centesimi

Sciamano – 98,53 % RTP, puntata minima 5 centesimi

1429 Uncharted Seas – 98,5% RTP, punata minima 10 centesimi

Blood Suckers – 98% RTP, puntata minima 10 centesimi

Come vedi le percentuali RTP sono super vantaggiose e la puntata minima ti permette di giocare più a lungo anche con un investimento minimo, ricorda inoltre che sono sempre disponibili numerosissimi bonus di benvenuto e promozioni di cui puoi approfittare ogni volta che ti vengono proposte.

Consigli utili per giocare alle slot con RTP alto

Ricordati sempre che quando giochi devi sempre affidarti alla fortuna, ma è comunque importante conoscere la slot a cui stai giocando: questo può aiutarti a ottimizzare le giocate, la strategia di gioco e le vincite. Alcuni giocatori variano spesso slot, passano quindi da una slot machine all’altra, mentre altri dopo aver individuato la loro preferita, non si spostano da lì. Se è vero che RTP diversi ti consentono probabilità di vincita diverse, è anche vero che cambiare slot machine non influirà sulle tue possibilità di vincere. Un altro valore da considerare è il wagering, definito come “condizioni di puntata”. Un altro consiglio è quello di provare le slot prima di investire soldi veri, scegliere quella che preferisci sia per la grafica che per l’RTP.

Le slot di tombola.it

Dopo questo viaggio nelle slot, atterriamo su tombola.it, dove le slot sono create in esclusiva per tutti gli iscritti al sito di slot più divertente del web. Ogni slot machine che trovi su tombola, non la trovi da nessun’altra parte, perchè è disegnata e sviluppata internamente da noi. La puntata minima è di 5 centesimi e la puntata massima è di 2 euro, il premio massimo è pari a 1000 euro. Ogni slot machine ti porta in un mondo fantastico, fatto di free spin, giri gratuiti, simboli wild e simboli scatter. E non dimenticare che quando ti registri ed effettui il primo deposito, hai a tua disposizione un bonus del 200% per provare tutte le nostre slot machine. Oltre alle slot machine, trovi una chat accanto a ogni slot machine e la community di appassionati di slot machine più grande d’Italia,ti aspettiamo su tombola.it!