Come tenere sotto controllo al meglio la fatturazione elettronica in azienda

In pochi anni la fatturazione elettronica è diventata uno strumento indispensabile per qualsiasi attività aziendale e professionale, soprattutto dal 1° gennaio 2024 con l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica anche tra i contribuenti che aderiscono al regime forfettario.

Si tratta di un sistema digitale per l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture, una soluzione innovativa che consente di abbandonare le vecchie fatture cartacee e usufruire di numerosi vantaggi.

Tra questi ci sono la riduzione dei costi di stampa, spedizione e conservazione delle fatture cartacee, la possibilità di gestire gli adempimenti in modo completamente digitale per una maggiore sostenibilità ambientale e l’utilizzo di tecnologie sviluppate appositamente come i software per le Invoice digitali che consentono di semplificare la gestione delle fatture.

Inoltre, grazie ai controlli automatici effettuati dal Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate e all’applicazione della firma elettronica sui documenti fiscali digitali, oggi viene garantita un’elevata sicurezza dell’intero processo.

Tuttavia, è importante tenere sotto controllo la fatturazione elettronica in azienda gestendo al meglio questi adempimenti obbligatori. Il modo migliore per farlo è dotarsi di un software per la fatturazione elettronica, per rendere questi adempimenti semplici, veloci e quasi del tutto automatici, con numerose funzionalità aggiuntive tra cui scegliere.

L’importanza dei software gestionali per gestire la fatturazione elettronica

I software gestionali consentono di gestire la fatturazione elettronica in modo ottimale, con la possibilità di automatizzare diverse operazioni e personalizzare le funzioni della piattaforma in base alle proprie esigenze.

In questo modo è possibile creare fatture elettroniche in pochi istanti senza errori, trasmettere e ricevere i documenti fiscali in maniera facile e rapida, monitorare lo stato di avanzamento delle comunicazioni con il Sistema di Interscambio e conservare le fatture elettroniche in modo conforme alle norme di legge per evitare sanzioni e altri provvedimenti.

Per ottenere risultati ottimali prova il software per fatturazione elettronica proposto da una realtà di rifermento del settore come TeamSystem, una piattaforma completa, intuitiva e modulare per gestire ogni operazione in maniera efficiente. Nel dettaglio, TeamSystem Digital Invoice offre una comunicazione diretta con lo SdI, permette di creare le fatture elettroniche, importarle dal gestionale e firmarle digitalmente, con la conservazione a norma per 10 anni e l’integrazione con i gestionali TeamSystem e le applicazioni di terze parti. Inoltre, è possibile usufruire di una contabilizzazione automatica, collegando le fatture con gli ordini o i documenti di trasporto già presenti nel gestionale.

TeamSystem Digital Invoice offre anche diverse integrazioni, per aumentare le funzionalità del software e beneficiare di servizi utili per la gestione dell’azienda. Si tratta per esempio di Incassa Subito, una soluzione del gruppo TeamSystem che permette di cedere il credito delle fatture e ottenere una liquidità immediata da investire subito nel proprio business.

Con TeamSystem Pay, invece, è possibile integrare il software per la fatturazione elettronica con un servizio avanzato per semplificare i pagamenti, per creare richieste di pagamento da inviare ai clienti con la fattura e incassare l’ammontare rapidamente in modo digitale e sicuro.

I motivi per usare un software di fatturazione elettronica in azienda

L’adozione di un software specifico per gestire la fatturazione elettronica in azienda comporta diversi vantaggi, per questo motivo la maggior parte delle imprese e dei professionisti preferisce questa soluzione.

La semplificazione delle operazioni è infatti soltanto uno dei benefici offerti da queste piattaforme. Un altro vantaggio importante è il risparmio di tempo e denaro che si può ottenere con un gestionale, per esempio grazie alla possibilità di automatizzare la compilazione dei documenti, la numerazione delle fatture, la notifica delle scadenze e la riconciliazione dei crediti.

Un software dedicato per la fatturazione elettronica permette di ridurre i costi amministrativi, diminuendo la possibilità di commettere errori e, di conseguenza, le risorse destinate alla gestione di questi adempimenti, comprese quelle necessarie per risolvere eventuali sbagli o pagare le sanzioni in caso di violazione.

Attraverso un buon gestionale è possibile farsi pagare in tempo, inoltre si possono tenere sotto controllo le proprie finanze per capire in ogni momento lo stato di salute della propria attività. Si possono anche prendere decisioni finanziarie più consapevoli, utilizzando i dati della piattaforma per migliorare l’efficacia delle proprie scelte.

Le aziende che usano un software per le fatture elettroniche possono aumentare la tracciabilità e trasparenza delle transazioni, con la possibilità di reperire in pochi istanti i documenti fiscali attraverso una semplice ricerca interna.

Un altro motivo per cui integrare un gestionale per la fatturazione elettronica in azienda è la sicurezza dei dati, infatti le piattaforme moderne offrono un livello superiore di protezione e la possibilità di eseguire backup periodici e automatici per ridurre il rischio di perdere delle informazioni importanti. A tutto ciò si aggiunge l’opportunità di usufruire di servizi e funzionalità aggiuntive, creando un vero e proprio ecosistema digitale di soluzioni su misura del proprio business.