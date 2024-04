Come Funzionano i Siti Non AAMS?

Nel vasto mondo del gioco d’azzardo online, i siti non AAMS occupano una nicchia particolarmente interessante.

Questi portali, diversamente da quelli autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia (ADM, precedentemente nota come AAMS), sono regolamentati da enti internazionali.

Ma come funzionano esattamente e quali sono le garanzie per i giocatori?

Scopriamolo insieme, analizzando anche alcuni dei casinò più popolari in Italia, come Rolling Slots e Casinoly.

Chi Licenzia i Siti Non AAMS?

I siti di gioco non AAMS sono licenziati da diverse autorità di regolamentazione sparse in tutto il mondo.

Tra le più note troviamo la Malta Gaming Authority, la UK Gambling Commission e il Governo di Curacao.

Ogni autorità ha il proprio set di regole e standard di sicurezza, ma tutte condividono l’obiettivo comune di garantire un gioco equo e responsabile.

La Licenza di Curacao: Sicurezza e Affidabilità

La licenza di Curacao è tra le più popolari nel mondo dei casinò non AAMS, grazie alla sua combinazione di flessibilità operativa e standard di sicurezza.

Le piattaforme regolamentate da Curacao sono tenute a seguire rigidi protocolli in materia di protezione dei dati, equità dei giochi e responsabilità finanziaria.

Ciò include l’utilizzo di generatori di numeri casuali certificati per assicurare l’imparzialità dei giochi e la protezione delle transazioni attraverso tecnologie di crittografia avanzate.

Come Operano i Casinò Non AAMS?

I casinò non AAMS offrono ai giocatori una vasta gamma di giochi, dai classici tavoli da gioco alle slot, fino ai giochi dal vivo con croupier.

Grazie alla meno restrittiva regolamentazione, questi siti possono anche presentare novità e titoli da fornitori emergenti, ampliando così l’offerta per gli utenti

Inoltre, questi casinò spesso vantano bonus e promozioni più generosi rispetto ai loro omologhi AAMS. Ciò è possibile perché operano in un regime fiscale e regolatorio differente, che consente loro di offrire condizioni più vantaggiose per attirare e mantenere i giocatori.

Pagamenti e Sicurezza

Un altro aspetto distintivo dei casinò non AAMS è la loro apertura verso metodi di pagamento innovativi, come le criptovalute. Questa flessibilità non solo amplia le opzioni per i giocatori ma offre anche un ulteriore livello di sicurezza e anonimato nelle transazioni.

Casinò Non AAMS Popolari in Italia: Rolling Slots e Casinoly

Tra i numerosi siti non AAMS disponibili per il pubblico italiano, Rolling Slots e Casinoly emergono come due delle scelte più popolari.

Rolling Slots: Ispirato al mondo del rock ‘n’ roll, Rolling Slots colpisce per il suo design accattivante e un’offerta ludica che spazia dalle migliori slot online a giochi da tavolo, video poker e casinò dal vivo. Il sito è noto per il suo approccio orientato al cliente, con supporto disponibile 24/7 e promozioni personalizzate.

Casinoly: Con un tema ispirato all’antica Roma, Casinoly offre un’esperienza di gioco unica. La vasta gamma di giochi, i metodi di pagamento sicuri e le promozioni regolari lo rendono una scelta preferita per molti giocatori italiani. Si tratta anche di uno dei migliori crypto casino.

Non Sai Ancora Come Funzionano i Casinò non AAMS?

I siti non AAMS rappresentano un’opzione valida e sicura per i giocatori che cercano varietà, bonus generosi e metodi di pagamento moderni.

Grazie alle licenze internazionali come quella di Curacao, queste piattaforme assicurano standard elevati di protezione e equità.

Scegliendo casinò affidabili e rinomati come Rolling Slots e Casinoly, i giocatori italiani possono godere di un’esperienza di gioco divertente, sicura e ricca.