Come creare la divisa aziendale perfetta: consigli pratici

Una delle domande che gli imprenditori si pongono riguarda l’acquisto delle divise per i dipendenti dell’azienda: questa, infatti, non è una scelta da fare in maniera superficiale poiché la divisa rappresenta uno strumento che veicola all’esterno l’immagine e i valori dell’attività.

Inoltre, è in grado di creare anche un senso di identità e di appartenza nel team di lavoro.

Una mossa vincente può essere quella di pensare a un dress code personalizzato, capace di distinguersi dai concorrenti e di trasmettere i valori aziendali ai clienti.

Vediamo, allora, come creare la divisa aziendale perfetta.

Come scegliere la divisa aziendale

Abbiamo visto che la divisa aziendale riflette il brand e quindi deve essere scelta con estrema cura.

Per mostrare un’immagine impeccabile, ci sono alcuni consigli utili da seguire:

scegliere una divisa che si adatti facilmente a ogni situazione di lavoro, in particolare se i dipendenti lavorano all’esterno

optare per capi di abbigliamento comodi e resistenti che possano far percepire uno stile piacevole e professionale

selezionare una divisa prevedendo capi coordinati sia per la stagione calda che per la stagione fredda

fare in modo che anche gli accessori (ad esempi cappellini, scarpe, berretti, guanti…) siano coordinati e si integrino con l’abbigliamento

personalizzare i capi con i colori del proprio brand prevedendo, ad esempio, la stampa di magliette personalizzate economiche su cui sia impresso il logo: in questo modo, l’attività sarà subito riconoscibile agli occhi dei clienti e i dipendenti saranno “ambasciatori” dell’azienda nei confronti del pubblico.

I vantaggi delle divise personalizzate

Come abbiamo accennato, una divisa aziendale perfetta è quella che viene pensata per distinguersi dalla concorrenza e per rimanere impressa all’esterno: insomma, anche la divisa può essere un valido strumento di marketing per promuovere l’attività in modo originale e differente.

Perchè ciò avvenga, le divise aziendali devono essere personalizzate con i colori, il claim e il logo del brand.

Ma i vantaggi non finiscono qui: oltre a essere veicolo, in modo gratuito, del logo, contribuiscono ad aumentare il senso di appartenenza dei dipendenti all’azienda a tutto beneficio del fatturato: dipendenti soddisfatti e uniti lavorano con più serenità.