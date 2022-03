Come Capire Se Qualcuno Sta Tracciando La Posizione Del Tuo Cellulare

Il cellulare è ormai una cosa indispensabile per vivere nel mondo d’oggi, però, ci porta anche dei rischi. Con una breve ricerca su Internet puoi trovare tantissimi articoli su come localizzare un telefono, ne abbiamo uno anche noi che puoi trovare qui. Per farti sentire più sicuro, pero’, questo articolo ti darà tutto quello di cui hai bisogno per sapere se qualcuno ti sta tracciando attraverso il tuo cellulare.

5 Modi Per Capire Se Qualcuno Sta Tracciando Il Tuo Cellulare

Se hai qualche sospetto che la posizione del tuo cellulare forse non è così protetta come la vorresti, questi sono 5 modi per capire facilmente se qualcuno ti sta tracciando il telefono.

1. Noti delle modifiche strane sul cellulare

Il primo segno da notare se sospetti che il tuo cellulare è tracciato da un soggetto indesiderato sono le impostazioni del cellulare.

Visto la frequenza con la quale il cellulare viene utilizzato oggi giorno, probabilmente noterai velocemente se qualche impostazione è stata cambiata (per esempio la data o l’ora presente sullo schermo o la lingua dei tuoi menu’) o se hai qualche applicazione nuova che non ricordi di aver scaricato.

Se noti qualcosa del genere, non pensare che forse è solo un piccolo problema tecnico del telefono e probabilmente non qualcosa di cui preoccupare

Magari lo è, ma potrebbe anche essere un segno che qualcuno ti sta tracciando.

2. Il cellulare si scalda mentre è in viaggio anche quando non viene utilizzato

Come probabilmente hai già notato, quando usi il cellulare per un po’ di tempo, si scalda leggermente, come un motore di una macchina o un computer.

Però questo riscaldamento non deve avvenire se il cellulare non è in uso. Siccome, come ha notato un giornalista della CNN, i cellulari moderni sono tutti dotati di GPS, questo sistema può causare un riscaldamento del cellulare se viene attivato in viaggio. Quindi, se noti un riscaldamento del cellulare quando sei in giro e non lo stai usando, potrebbe essere tracciato.

3. La batteria del tuo cellulare si scarica più velocemente del solito

Un segno un po’ vago ma sempre notevole che il tuo cellulare potrebbe essere tracciato è la batteria secondo il leader del antivirus Avast. Se da un giorno all’altro noti che la batteria del tuo cellulare non mantiene la carica, specialmente se è un cellulare nuovo, potrebbe essere un problema causato da un tracciamento indesiderato.

Trasmettere la propria posizione causa un cellulare a perdere la carica della batteria.

4. Il cellulare finisce i suoi gigabyte molto più velocemente

La modalità GPS utilizza dati o internet per funzionare. Se usato in continuazione, questo comporterà un consumo elevato di dati e gigabyte.

Se hai una promozione per il cellulare che non comprende dati illimitati per navigare su Internet, e noti che la quantità di gigabyte che hai a disposizione diminuisce più velocemente del solite, potrebbe essere a causa di un tracciamento.

5. La posizione del tuo cellulare è accesa automaticamente, anche quando l’hai spento manualmente

Un’ultima, è forse più noto segno da notare per capire se qualcuno sta tracciando il tuo cellulare è la spia della tua posizione. Questa spia sul menu delle impostazioni del cellulare viene accesa esclusivamente se il tuo cellulare è considerato tracciabile. È questo che fa capire alle mappe GPS e le app per il meteo dove sei.

Se sai di sicuro che hai spento questa spia ma si riaccende in continuazione, qualcuno forse ti sta tracciando.

Come evitare che il tuo cellulare venga tracciata

Anche se sembra che qualunque persona possa accedere alla posizione del tuo cellulare, non ti preoccupare. Ci sono tre semplici passi che puoi fare per metterti al sicuro.

1. Scaricare un software antivirus

Il metodo più sicuro per evitare che un virus che permette agli sconosciuti di tracciare il tuo cellulare venga scaricato sul tuo cellulare è scaricare un software antivirus. Questo funziona come un muro di difesa tra te e gli hacker. Se un virus, incluso quelli che possono facilitare il tracciamento del cellulare, sta per scaricarsi, questo tipo di software lo blocca subito.

2. Impostare una password robusta

Un altro modo per evitare che qualcuno riesca ad avere la possibilità di tracciare il tuo cellulare è d’impostare sempre delle password robuste per il cellulare e i tuoi account vari. Utilizza sempre una combinazione di caratteri speciali, numeri e lettere, sia minuscole che maiuscole. Non usare sempre la stessa password, cambiale se noti qualche attività sconosciuta o se le perdi, e non darle a nessuno.

3. Utilizzare un programma anti-malware

I malware sono forse i metodi più comuni utilizzati dagli hacker per spiare e tracciare i cellulari. Infatti, secondo CN ET a volte i cellulari hanno dei programmi malware pre-installati se comprati da persone inaffidabili. Il malware spesso non causa danni evidenti perché l’obiettivo è di mantenerlo attivo sul cellulare. Quindi, per evitare che uno venga scaricato per sbaglio, o per capire se hai già uno presente sul cellulare, l’utilizzo di un programma anti-malware è indispensabile.

Conclusione

Non è facile mantenere la propria privacy nel giorno d’oggi. Però non devi arrenderti, hai sempre degli strumenti che puoi sfruttare per proteggerti da enti malevoli. Questo articolo ti ha dato qualche punto d’inizio per metterti al sicuro dal tracciamento indesiderato del tuo telefono. E per altri aiuti e aggiornamenti nel mondo dello spionaggio cellulare, non scordare di controllare gli studi fatti da CellTrackingApps.com.