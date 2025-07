Come avviene la verifica dell’account: documenti, tempi, dettagli – Il parere degli esperti di Tikitaka

Praticamente tutti i siti di casinò online richiedono la verifica dell’account. Ciò è dovuto alla politica KYC, che consente ai nuovi utenti di confermare la propria identità e età. Secondo gli esperti di Tikitaka, questa procedura viene solitamente eseguita subito dopo la registrazione, ma a volte anche in un secondo momento: è proprio la verifica che consente di prelevare fondi dal conto. In questo articolo ti spiegheremo cosa serve per superarla con successo e poter utilizzare appieno il sito del casinò.

Quali documenti possono essere richiesti e perché

Per verificare l’account di un nuovo utente, è necessario fornire diversi documenti. Di seguito elenchiamo quelli richiesti più spesso per la verifica:

Documento d’identità – per confermare i dati personali.

Certificato di residenza che indichi il vostro indirizzo di residenza.

Bollette delle utenze / estratto conto bancario – che dimostrano la vostra solvibilità.

Documento bancario che attesta la provenienza legale dei fondi che utilizzerete per giocare.

Questo elenco può essere integrato, secondo gli esperti di Tikitaka, tutto dipenderà dai requisiti del casinò online.

Come preparare e caricare scansioni senza errori

Affinché i tuoi documenti vengano accettati, devono essere fotografati e scansionati correttamente. La loro qualità determinerà se saranno accettati o meno per la verifica. Ecco alcuni consigli per i principianti:

È necessario fotografare e scansionare solo gli originali, le copie non sono accettabili.

Il formato normalmente accettato per le copie elettroniche è .jpg, .png, .pdf.

Tutte le copie devono essere chiare.

La copia elettronica del documento non deve essere ritagliata.

È vietato modificare le copie effettuate.

Se rispetterete queste regole, i vostri documenti saranno accettati senza problemi per la verifica e ci saranno maggiori possibilità che la verifica abbia esito positivo

Risoluzione, illuminazione, leggibilità: motivi frequenti di rifiuto

Anche la qualità dei documenti elettronici è importante, avvertono gli esperti di Tikitaka. La risoluzione deve essere sufficientemente alta da garantire la nitidezza dell’immagine e delle informazioni contenute nel documento. Se si tratta di fotografie, è necessario scattarle con una buona illuminazione, in modo che non risultino scure. La loro leggibilità è molto importante: se l’immagine è scura, sfocata e difficilmente leggibile, la verifica verrà rifiutata. Ma se tutto è andato bene e puoi utilizzare appieno il sito del casinò, non dimenticare le regole del gioco responsabile, soprattutto se non hai ancora esperienza.

Quanto dura la verifica e come monitorare lo stato

Il tempo di verifica dei documenti varia a seconda del casinò online. Ma di solito è entro 3 giorni lavorativi. Se ti vengono richiesti ulteriori documenti, allora fino a 5 giorni lavorativi. Ci sono 2 opzioni di verifica:

I documenti vengono inviati all’e-mail del servizio di assistenza. Dopo la verifica, riceverai una notifica via e-mail che è stata completata.

I documenti vengono caricati nella sezione “Il mio profilo”. Lì potrebbe esserci un pulsante “Verifica”, cliccando sul quale verrà visualizzato un modulo per caricare i documenti. Dopo la verifica, verrà visualizzato il relativo contrassegno: “Verificato”, ‘Confermato’, “Approvato”.

Tuttavia, se è trascorso il termine massimo indicato per la verifica e non hai ricevuto alcun risultato, gli esperti di Tikitaka consigliano di contattare il servizio di assistenza per chiarire la questione.