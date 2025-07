Campania, ANAS: consegnati lavori di manutenzione sul Ponte Calore a Mirabella Eclano

Anas ha consegnato questa mattina all’impresa R.A.S. Srl di Benevento i lavori di manutenzione programmata sul ponte Calore, situato in corrispondenza del km 0,200 della strada statale 90 “delle Puglie”, a Mirabella Eclano (AV).

L’intervento, per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, consentirà di innalzare i livelli di sicurezza e di percorribilità dell’intera infrastruttura stradale.

Le attività consisteranno nel risanamento dei paramenti del ponte in muratura e delle restanti parti d’opera, nonché in interventi di demolizione e rifacimento dei cordoli in cemento armato per l’installazione di nuove barriere di sicurezza. Si procederà, inoltre, alla realizzazione della nuova pavimentazione stradale e della relativa segnaletica.

Le lavorazioni verranno eseguite senza modificare esternamente l’originaria tipologia costruttiva del ponte, che, quale opera muraria storica, riveste particolare interesse paesaggistico ed artistico, anche per la sua collocazione all’interno del parco fluviale del fiume Calore.

Il concreto avvio delle attività su strada (soprattutto mediante l’attivazione del senso unico alternato) è fissato entro la prima metà del prossimo mese di settembre, al fine di completare alcune attività amministrative ed evitare la concomitanza della installazione del cantiere con un periodo di spostamenti intensi dovuti al periodo estivo.