Columbus Day, i Carnevali campani a New York: a rappresentare la Regione sarà Roberto D’Agnese

I Carnevali campani arrivano a New York per il Columbus Day. Il Centro di Coordinamento nazionale Maschere Italiane guidato dal presidente Valerio Corradi ha selezionato – nell’ambito del Progetto PNRR “Turismo delle radici”, per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid-19 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con Italy Discovery – le tradizioni legate al Carnevale più rappresentative d’Italia. A rappresentare la Campania sarà Roberto D’Agnese, che porterà quattro maschere dalla regione: Zeza di Mercogliano, Caporaballo e Pezzaro di Montemarano e la Maschera di Pulcinella di Acerra.

In occasione dell’80esimo Columbus Day partendo dalla Fifth Avenue, sfilerà un gruppo con più di ottanta maschere aderenti al Centro di Coordinamento Maschere Italiane, rappresentativo della cultura e della tradizione di tutto il territorio nazionale ed incontrerà le numerose comunità italoamericane presenti negli Stati Uniti d’America. Tra queste le maschere della Campania.

“Siamo estremamente orgogliosi di poter portare le tradizioni della Campania a New York – afferma Roberto D’Agnese – in occasione di un evento così significativo come il Columbus Day. Questa è un’opportunità unica per far conoscere la nostra storia secolare al mondo, e soprattutto alla comunità italoamericana, che mantiene vivo il legame con le radici e la cultura italiana. La nostra musica, le nostre maschere e il nostro spirito raccontano la storia di una regione autentica e vivace, e siamo entusiasti di poter condividere tutto questo oltreoceano”.