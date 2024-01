Colpo all’area di servizio, ladri messi in fuga dal nebbiogeno con la cassa vuota

AVELLA- Ladri messi in fuga dal nebbiogeno e beffati dalla cassa che erano riusciti comunque ad asportare nei pochi secondi della loro azione criminosa. E’ quanto avvenuto nel corso della notte ad Avella, dove un gruppo di malviventi a volto travisato ha forzato la porta di ingresso di una nota area di servizio lungo la 7 Bis. I malviventi, almeno quattro stando alle prime informazioni, sono però riusciti nonostante il nebbiogeno attivato a portare via una cassa dal locale preso di mira. A quanto pare, però la stessa era vuota e per loro una volta beffati, non è rimasto altro che liberarsene poco distante. La stessa cassa è stata ritrovata dai Carabinieri della Compagnia di Baiano, allertati dai proprietari della struttura e riconsegnata agli stessi. Le indagini per risalire agli autori del raid sono in corso.