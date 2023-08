Colori, suoni e fervore: torna “Tarantella Mirabilis”

Tutto pronto per la nuova edizione di “Tarantella Mirabilis” a Montemarano (AV): il paese si prepara ad uno degli appuntamenti dedicato al mondo della tradizione, del fervore, e con esso, quell’insieme di usi e costumi, per esprimere l’anima di un popolo.

Dal 12 al 14 agosto, tornerà la Kermesse “Tarantella Mirabilis”, un concorso a premi per le maschere del carnevale di Montemarano. Manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale di Montemarano in collaborazione con la Scuola e Accademia di Tarantella Montemaranese.

Un evento che prevede, il 12 agosto la proiezione del docufilm “SABBALLA” alle ore 21:00, a seguire concerto dei DISSONANTHIKA.

Domenica 13 agosto, alle ore 19:00, registrazione dei partecipanti al concorso “Tarantella Mirabilis”, alle ore 20:00 una sfilata in maschera per le vie del paese, accompagnata dal suono incalzante della Tarantella Montemaranese.

Lunedì 14 agosto, alle ore 19:00, sfilata in maschera, a conclusione alle ore 22:30 premiazione “Tarantella Mirabilis”.

“Il nostro obiettivo è quello di promuovere la tarantella di Montemarano legata al carnevale – sostiene Roberto D’Agnese, direttore artistico della Kermesse – ci impegniamo ad essere sostenitori dei costumi, offrendo un premio in buono spesa, per agevolare le relative spese. Alta è l’affluenza di partecipazione in maschera, oramai i numeri ci confermano la nostra giusta visione e proseguiamo il nostro enorme lavoro di diffusione della cultura della tarantella, trasformandola in uno spettacolo da poter esportare in tutto il mondo, grazie alla Scuola e Accademia di Tarantella Montemaranese e ad attività ad essa correlate, come la kermesse di “Tarantella Mirabilis” – conclude D’Agnese.