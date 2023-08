Avellino Summer Festival: un nuovo weekend di musica

Avellino Summer Festival si prepara ad accogliere un altro fine settimana di svago e di musica.

Di seguito riportiamo i vari appuntamenti da non perdere:

Venerdì 11 agosto – Musica Popolare in Parco di Nunno Piazza Kennedy: il palco vedrà la performance de “ALumanera”, rinomati artisti irpini che porteranno in scena brani amati come “Nun è sempre oro”; e “Carne ‘e maciello”. Gruppo musicale che mantiene sempre vivo quei canoni di fascino verace che sono l’essenza stessa della musica popolare.

Sabato 12 agosto – Borgo Ferrovia si vestirà di note e melodie con il grande evento del concerto di Daniele Silvestri, uno dei cantautori più celebrati d’Italia, attualmente in tour con il suo “Estate X”. Il cantante, metterà in luce i tanti aspetti magici della musica, dando un’anima a ciò che ci circonda.

Nella stessa data, ma in Piazzetta Biagio Agnes, Marcello Apicella Live darà vita ad un’atmosfera magica, esibendosi con la sua band e rivisitando i grandi successi della musica italiana d’autore.

Domenica 13 agosto – In Piazza Libertà si terrà un evento speciale: Carmen Russo & Enzo Paolo Turchi omaggeranno la leggendaria Raffaella Carrà con un Dance Tribute che promette di far ballare tutto il pubblico al ritmo delle canzoni dell’indimenticabile Carrà.