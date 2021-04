Provincia Colomba e uova di Pasqua a tutti i bimbi bisaccesi 2 Aprile 2021

La nota del Gruppo Comunale Volontari: “Anche quest’anno i Volontari della Misericordia di San Mango sezione di Bisaccia, quelli del Gruppo Comunale Protezione Civile e della Pro Loco La Torre non faranno mancare il loro affetto e la loro attenzione verso i bambini residenti sul territorio bisaccese. Grazie alla generosità di un donatore che preferisce mantenere l’anonimato verranno consegnate dai Volontari le colombine pasquali per tutti i bambini di Bisaccia. Marta Ira Scotece, referente della sezione di Bisaccia della Misericordia di San Mango sul Calore: “con grande soddisfazione e riconoscenza abbiamo accettato la donazione, con immensa gioia condividiamo questo atto di generosità con i bambini. A loro va il pensiero e l’abbraccio di tutti noi Volontari, abbiamo ancora impresso il ricordo dei loro occhi spalancati e i loro sorrisi appena ci videro arrivare, scene che ti riempiono il cuore di speranza. L’anno scorso eravamo tutti impegnati nella distribuzione delle mascherine, ricordiamo i loro volti un po’ spauriti, poi alla consegna delle uova la paura ha lasciato spazio ad un momento di gioia. I bambini non dovrebbero mai soffrire, pertanto il nostro compito adesso è quello di regalare loro un po’ di leggerezza in modo che possano ricordare i giorni del covid anche come momenti di serenità. Anche l’Amministrazione Comunale di Bisaccia guidata dal Sindaco Marcello Arminio ha inteso far arrivare ai più piccoli un omaggio e un saluto: uova di Pasqua per tutti i bambini da 0 a 11 anni. I Volontari provvederanno, come già fatto in altre occasioni, alla consegna a domicilio degli omaggi destinati ai bambini, sarà un modo per salutare i più piccoli e far arrivare loro un messaggio di speranza. Il Parroco di Bisaccia Don Rino Morra ha voluto porgere i suoi auguri per la Santa Pasqua, con grande piacere i Volontari saranno impegnati nella diffusione del suo bel messaggio insieme con i regali. Una parte della donazione andrà anche al reparto di pediatria dell’Ospedale “O. Frangipane” di Ariano Irpino. Insomma ancora un bell’esempio di collaborazione e armonia tra istituzioni, parrocchia e mondo del volontariato bisaccese, un messaggio che assume un grande significato in questo brutto periodo che stiamo attraversando a causa dell’emergenza sanitaria non ancora superata”.