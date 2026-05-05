Coalizione Festa, Persano (Enjoy): «Credo nella mia città. Chiedo fiducia per un progetto che mette i giovani al centro»

Prosegue il nostro format dedicato ai giovani candidati presenti nelle liste impegnate nelle amministrative del capoluogo. In questa nuova tappa ci soffermiamo su una delle liste che sostengono la coalizione di Gianluca Festa: abbiamo intervistato Carmine Persano, 22 anni, studente di Giurisprudenza, candidato nella lista “Enjoy”.

Cosa ti ha spinto a candidarti a soli 22 anni e da dove nasce questa scelta di impegno politico?

Sin dal liceo ho sviluppato una forte passione per la politica sia territoriale che nazionale. Un passione che ha spaziato sia dalla rappresentanza studentesca sia alla militanza cittadina che ha comunque avuto sempre come bussola il civismo coerentemente con il pensiero del gruppo di cui faccio parte. Amo profondamente la mia città e credo nel suo valore e nelle sue innumerevoli possibilità di fare la differenza.

⁠Qual è la tua idea di politica, quali sono gli obiettivi fondanti del programma della tua lista e perché ti senti allineato con essi?

Per i giovani immagino un dialogo costante con l’amministrazione comunale ed i suoi organi. La linea politica che ci contraddistingue ha sempre guardato ai giovani sia in merito alle iniziative pubbliche, sia all’attenzione per la cultura e per l’istruzione. Pertanto, all’interno del nostro programma emerge con chiarezza una particolare attenzione rivolta ai giovani: la realizzazione di un quartiere universitario a Borgo Ferrovia, la volontà di far ripartire i collegamenti ferroviari dal prossimo autunno, e la creazione di un centro giovani a San Tommaso, riqualificando anche lo stadio Roca e la palestra adiacente.

A ciò si affiancherà l’organizzazione di eventi, manifestazioni, spettacoli, rassegne e festival

dedicati alle nuove generazioni. Il coinvolgimento sarà anche a tutto tondo tramite l’istituzione del forum dei giovani, fortemente voluto, dal nostro gruppo composto da Davvero e W la libertà, nella scorsa amministrazione, di cui avevamo la massima rappresentanza in consiglio comunale ed attraverso la sinergia costante del Presidente della VII commissione (Politiche Comunitarie, Istruzione, Sport, Servizi Sociali, Politiche Abitative e Giovanili) Giovanna Vecchione e Francesco Pagliocca Presidente del Consiglio Regionale del Forum dei Giovani della Regione Campania che, a seguito degli Stati Generali delle politiche giovanili itineranti, a cui anche io lo scorso anno ho preso parte, hanno visto nascere e conformarsi al kit regionale il regolamento del forum di Avellino.

⁠Che ruolo immagini per i giovani nella vita amministrativa e nelle scelte future per la città di Avellino? In che modo pensi di contribuire concretamente?

Dall’inizio della campagna elettorale ho lanciato un messaggio chiaro: la mia scelta di

esserci e di mettere a disposizione della comunità la determinazione che mi

contraddistingue, insieme alla mia intraprendenza e al mio spirito di iniziativa. Per tal ragione, intendo garantire massima disponibilità e ascolto a tutti i giovani che vogliano avvicinarsi al nostro gruppo e alla mia azione politica, per proporre qualsiasi istanza da portare alla mia e alla nostra attenzione. Sono consapevole che le parole, da sole, non bastano; sono necessari fatti concreti, impegno quotidiano e una presenza costante. È questo l’impegno che assumo: operare con serietà, dedizione, passione e nel pieno rispetto delle istituzioni.