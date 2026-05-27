Climber precipita sulla falesia di Summonte: recuperata dall’elisoccorso e trasportata in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico Campania è stato attivato per un incidente che ha coinvolto una climber impegnata su una via multipitch nella falesia di Summonte (Av).

La donna, che stava scalando insieme a un compagno di cordata, è precipitata durante la progressione riportando un trauma ad un arto inferiore. Il compagno ha provveduto a calarla alla base della falesia ed avvisare i soccorsi.

Sul posto è stata immediatamente inviata una squadra territoriale del CNSAS partita dalla Centrale Operativa Regionale, mentre l’elisoccorso 118 di Salerno ha provveduto a sbarcare tramite verricello il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’équipe sanitaria.

La climber è stata raggiunta, stabilizzata e successivamente recuperata a bordo dell’elicottero per il trasporto presso l’ospedale di Avellino per le cure del caso.

Il compagno di cordata, illeso, è stato invece raggiunto dai tecnici del CNSAS e accompagnato a valle in sicurezza.

In zona si erano portati anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza.