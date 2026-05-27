Atripalda, bimbo di cinque anni ustionato da acqua bollente: trasferito al Santobono

ATRIPALDA- Ustioni di secondo grado per un bimbo di cinque anni, che per cause in corso di accertamento e’ rimasto gravemente dall’acqua bollente che gli sarebbe caduta addosso da una pentola

Il piccolo è stato soccorso dagli uomini del 118 di Avellino e trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati. Dopo le prime cure, i medici hanno disposto il trasferimento al Centro Ustioni Pediatrico del Santobono di Napoli per le cure specialistiche necessarie.