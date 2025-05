Clean Game, giovani attivi per l’ambiente

Unire il divertimento alla tutela dell’ambiente si può, e lo dimostra l’iniziativa “Clean Game”, in programma domenica 25 maggio 2025, dalle 10:00 alle 13:00 presso il suggestivo Parco Santo Spirito di Avellino.

Organizzato dal Progetto Policoro, dalle Acli di Avellino e con il patrocinio del Comune di Avellino, l’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani – e non solo – al rispetto del territorio attraverso un’attività partecipativa e coinvolgente.

Il format della giornata prevede una pulizia collettiva del parco e, in contemporanea, mini-giochi a squadre pensati per bambini e ragazzi, per vivere un momento educativo e ludico all’aria aperta. L’iscrizione all’evento è facilitata da un QR code presente al centro della locandina ufficiale, pensata per favorire la massima partecipazione.

“Unisciti a noi per una giornata all’insegna del gioco e del rispetto per l’ambiente!”

— questo l’appello lanciato dagli organizzatori ai cittadini e, in particolare, ai giovani della provincia.

Un gesto semplice che vale molto

“Clean Game” non è solo un gioco, ma un invito concreto a prendersi cura dell’ambiente, a vivere responsabilmente i propri spazi e a riconoscere il valore della partecipazione attiva per migliorare la qualità della vita urbana. “Il nostro fine – dichiarano i promotori – è salvaguardare ogni aspetto del nostro ambiente e contribuire a mantenerlo pulito, bello e vivibile per tutti.”

L’invito è aperto a tutti: famiglie, scuole, associazioni e singoli cittadini. L’evento si propone come un’opportunità per trasformare il tempo libero in un’occasione utile, educativa e comunitaria.