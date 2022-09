Claudio Baglioni ritorna ad Avellino: al “Gesualdo” il 4 febbraio 2023

Claudio Baglioni ritorna ad Avellino dopo il successo dello scorso anno. La data da segnare in rosso sul calendario per gli amanti del famoso cantante italiano è il 4 febbraio del 2023. Baglioni sbarca di nuovo al teatro “Carlo Gesualdo” che si prepara a mettere su, come anticipato dal sindaco Gianluca Festa, un calendario di tutto rispetto. Se il buongiorno si vede dal mattino… .

Dunque, dopo il successo di “Dodici Note Solo”, Claudio Baglioni da novembre tornerà dal vivo con nuove date live nei teatri lirici e di tradizione d’Italia. “Dodici Note Sole Bis” vedrà nuovamente Baglioni, Premio Tenco 2022, protagonista sul palco – voce, pianoforte e altri strumenti – con le composizioni più preziose del suo repertorio.

“Ho percorso 25.000 km in cento giorni cantando e suonando per sei sere a settimana – ha dichiarato Baglioni al termine di “Dodici Note Solo” -. Senza mai provare un istante di noia o stanchezza. Senza mai cadere nella trappola della ripetitività. Io ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli applausi. Così che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare”.

Ecco alcune date: 7 novembre Napoli, 8 novembre Salerno, 9 novembre Cosenza, 11 novembre Catanzaro, 12 novembre Reggio Calabria, 14 novembre Palermo, 15 novembre Messina, 16 novembre Catania, 18 novembre Agrigento, 19 novembre Trapani, 21 novembre Lecce, 22 novembre Taranto, 23 novembre Brindisi, 24 novembre San Severo (Fg), 27 novembre Torino, 29 novembre Fabriano (An), 30 novembre Ancona, 1 dicembre Pescara, 2 dicembre Ascoli Piceno, 6 dicembre Asti, 7 dicembre Genova, 9 dicembre Parma, 10 dicembre Mantova, 11 dicembre Vicenza, 13 dicembre Trento, 14 dicembre Udine, 15 dicembre Gorizia, 16 dicembre Venezia, 19 dicembre Roma, 20 dicembre Firenze, 21 dicembre Montecatini (Pt), 22 dicembre Pisa, 23 dicembre Grosseto.

L’ultima data a Rimini il 14 febbraio 2023.