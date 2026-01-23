Al Circolo della Stampa il Comitato Irpino per il No: “società civile in difesa della Costituzione”

Si è tenuta questa mattina, al Circolo della Stampa di Avellino, la conferenza stampa di presentazione del Comitato Irpino – Società civile per il No, nato nell’ambito della mobilitazione referendaria contro la riforma costituzionale. Un’iniziativa che ha visto la partecipazione di un ampio e articolato fronte di cittadini e attivisti del territorio, uniti dall’obiettivo di difendere i principi fondamentali della Costituzione.

A introdurre la conferenza stampa, Maria Grazia Papa, portavoce del Comitato, seguita dagli interventi di Ermanno Simeone per la CGIL di Avellino e di Antonio Di Gisi, presidente di Legambiente Avellino.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le finalità del Comitato, che si propone come spazio aperto e pluralista di confronto, informazione e partecipazione democratica. I promotori hanno sottolineato la necessità di un dibattito pubblico consapevole sui contenuti della riforma, ribadendo l’importanza del ruolo delle garanzie costituzionali, dell’equilibrio tra i poteri dello Stato e della rappresentanza democratica.

Il Comitato Irpino per il No si inserisce nel più ampio movimento nazionale della società civile che, in vista del referendum, intende sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso incontri, assemblee e iniziative sul territorio.

Durante la conferenza stampa è stato annunciato un calendario di attività che accompagnerà le prossime settimane di campagna referendaria in Irpinia, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, associazioni e realtà locali. L’elenco dei componenti del Comitato resta aperto e in costante aggiornamento, confermando la volontà di costruire un percorso inclusivo e partecipato.