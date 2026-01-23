Arrestati autori di furti di minicar nei pressi delle scuole.

AVELLINO- Una segnalazione alla Sala Operativa della Questura di Avellino da parte di un cittadino per un furto in atto di una minicar, nel pieno centro cittadino. Nell’immediatezza, personale della Polizia di Stato, già in servizio anti-rapina, rintracciava le due autovetture: quella rubata e l’altra con cui i malfattori tentavano di allontanarsi. I poliziotti bloccavano immediatamente quella rubata, con a bordo un giovane, classe 2008, residente nella provincia di Napoli e individuata l’altra autovettura di grossa cilindrata con a bordo i complici e ne diramava le ricerche. I complici alla vista degli operatori acceleravano la marcia in direzione del casello autostradale “Avellino Ovest” al fine di guadagnare la via di fuga. Pertanto veniva estesa la nota di rintraccio alle altre autovetture in zona e alla personale della Polizia Stradale di Avellino, prontamente allertato, che predisponeva un posto di controllo a sbarramento dei caselli autostradali. Il conducente del veicolo in fuga, pur di guadagnare l’ingresso in autostrada, urtava l’auto della Polizia Stradale, procurando lesioni ad uno degli operatori. All’esito degli accertamenti l’auto rubata veniva restituita al proprietario uno studente locale, i tre maggiorenni rispettivamente di 18, 19 e 21 anni venivano arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, mentre il quarto complice minorenne veniva denunciato in stato di libertà.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona arrestata sarà accertata solo all’esito del giudizio.