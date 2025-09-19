Cinque allievi dirigenti irpini ricevuti al Quirinale da Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale i vincitori del nono Corso-concorso per dirigenti pubblici organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

Dopo gli interventi della Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Paola Severino, e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. Tra loro anche un pezzo d’Irpinia. Si tratta di Stefania Perrone e Alessio Feoli, entrambi di Avellino, Antonella Grasso e Gaetano Cardinale, entrambi di Grottaminarda, e Salvatore De Lauri, originario di Candida.

Cinque giovani funzionari irpini che hanno superato con merito una delle selezioni più prestigiose e competitive della pubblica amministrazione italiana. Un riconoscimento prestigioso che assume valore particolare per il territorio irpino, che vede così ben cinque suoi rappresentanti distinguersi a livello nazionale in un ambito strategico come quello della formazione dei futuri dirigenti pubblici.

Durante l’incontro, il Capo dello Stato ha sottolineato l’importanza del merito, dell’impegno e della responsabilità di chi è chiamato a guidare le strutture dello Stato, richiamando i neo-dirigenti al senso del dovere e al servizio verso la collettività.

Per Avellino e la sua provincia si tratta di un risultato che riempie d’orgoglio istituzioni e comunità locale: un segnale di vitalità e competenza che conferma come il territorio sappia esprimere energie giovani, qualificate e pronte a contribuire al rinnovamento della pubblica amministrazione italiana.