Dal 15 settembre, i cittadini interessati possono presentare domanda online sul portale INPS per poter beneficiare dei fondi stanziati per il bonus psicologo, a seguito dell’approvazione della nuova Legge di Bilancio.

Sulla base del medesimo iter telematico già previsto nel 2022 e nel 2024, è necessario accedere al portale INPS con le proprie credenziali digitali (SPID, CIE o CNS) e seguire la procedura guidata nella sezione “Contributo sessioni psicoterapia”.

Il bonus è un contributo economico che mira a supportare i cittadini nelle spese per sedute di psicoterapia, i cui requisiti sono:

* la residenza in Italia.

* un ISEE in corso di validità (anno 2023) non superiore a 50.000 euro.

L’importo del bonus varia a seconda del proprio ISEE:

* Fino a 15.000 euro di ISEE: si possono ottenere fino a 1.500 euro.

* Tra 15.001 e 30.000 euro di ISEE: il contributo massimo è di 1.000 euro.

* Tra 30.001 e 50.000 euro di ISEE: l’importo scende a 500 euro.

Ogni singola seduta di psicoterapia verrà rimborsata fino a un massimo di 50 euro.

Il Bonus Psicologo, inoltre, per la prima volta è stato reso un contributo permanente, una novità importante per garantirne la continuità nel tempo. Si tratta di un’opportunità significativa, considerando che l’interesse per la salute mentale è in continua crescita ma spesso si scontra con la limitatezza delle risorse economiche messe a disposizione dallo Stato.

Pertanto, si stima che i fondi stanziati a livello nazionale – 9,5 milioni di euro per il 2025 – riusciranno a coprire – all’incirca – solo 6.300 richieste.

Anche nella Provincia di Avellino e in tutta la Campania, è ragionevole aspettarsi che il numero di domande supererà di gran lunga le risorse disponibili, proprio come accaduto negli anni scorsi (nel 2024 le domande presentate in tutta Italia sono state oltre 400mila).

Si ricorda ai cittadini che le graduatorie vengono stilate su base regionale e provinciale, dando priorità ai richiedenti con ISEE più basso e, in caso di parità di valore, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda: è fondamentale, quindi, affrettarsi a presentarla entro la scadenza del 14 novembre.