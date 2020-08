Provincia Cinema all’aperto ad Atripalda: il programma completo 3 Agosto 2020

Il Laika project organizza il cinema all’aperto, a partire da mercoledì 5 agosto alle ore 20.30 presso il Parco delle Acacie di via Appia ad Atripalda, dove si terrà la proiezione del primo di quattro film della rassegna di cinema all’aperto “Cinema al Parco”, The Blues Brothers di John Landis, super classico comico musicale riproposto in occasione del quarantennale dell’uscita nelle sale.

La rassegna – promossa e patrocinata dall’Amministrazione comunale – propone un ciclo di quattro lungometraggi che verranno proiettati all’aperto dal 5 agosto al 2 settembre, ad ingresso gratuito (in caso di maltempo le date potrebbero essere riprogrammate).

La rassegna curata da Laika (Laboratorio di intervento kultur atripaldese) è alla sua terza edizione estiva e arriva dopo lo stop forzato causa Covid del cineforum invernale “Agguattiti” ad inizio marzo.

Una nuova location rispetto alla consolidata Piazzetta degli Artisti, quella di Parco delle Acacie di via Appia, scelta per andare meglio incontro alle indicazioni sanitarie e logistiche nazionali e regionali per la realizzazione di eventi all’aperto, che ci consentirà di garantire un numero di 150 posti a sedere.

Grazie alla collaborazione con i volontari della Protezione Civile di Atripalda, i flussi di ingresso e uscita, oltre alla misurazione della temperatura, verrà gestito al meglio per poter recuperare uno spazio collettivo di partecipazione che ci ha legato molto in questi anni e che è stato per fortuna sempre molto apprezzato dalla comunità.

Le presentazioni verranno introdotte come d’abitudine dal saggista e studioso di cinema Paolo Spagnuolo.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e la disponibilità l’Amministrazione Comunale, la Protezione Civile di Atripalda, il service P. Olivieri, e la Puffo Film.

Calendario delle proiezioni