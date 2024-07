Ciciliano nominato alla Protezione Civile, Fsp Polizia: “Eccellenza professionale con competenze internazionali e manageriali”

“Oggi le donne e gli uomini della Polizia di Stato condividono con gioia l’ennesimo riconoscimento del valore di un uomo di grande spessore umano, di un medico competente, orgoglio della Polizia di Stato, Fabio Ciciliano. Un punto di riferimento per tutti i colleghi che dovranno adesso fare a meno del suo diretto contributo, ma a vantaggio di tutto il Paese che acquista un professionista di altissimo livello in un ruolo estremamente delicato. Siamo certi Ciciliano saprà fare bene e aumentare l’orgoglio di tutti quanti noi, poiché la notevole esperienza da lui acquisita in campo nazionale e internazionale, le spiccate doti manageriali, la notevole umanità, e soprattutto quel grande cuore che è presupposto immancabile del medico e del poliziotto, sono tutti i presupposti ideali”. Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, a proposito della nomina di Fabio Ciciliano a capo del Dipartimento della Protezione Civile. Il napoletano Ciciliano è dirigente medico della Polizia di Stato, ha tre lauree e nel corso degli anni ha avuto vari ruoli di responsabilità nelle missioni d’emergenza nazionali e internazionali. Per l’esperienza maturata nella gestione delle emergenze e le sue competenze nel settore della medicina dei disastri, era stato inserito nel Comitato tecnico scientifico per la pandemia da coronavirus. Dal settembre 2023 è commissario straordinario per l’emergenza di Caivano, incarico che scadrà il 18 settembre.