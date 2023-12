“Cicci” di Santa Lucia: un antico rito pre-natalizio

Il giorno di Santa Lucia in Irpinia è tradizionalmente celebrato con uno degli eventi culinari più attesi dell’anno: i “Cicci”. Questi legumi, simbolo del periodo che precede il Natale, hanno inaugurato la festività anche quest’anno a Grottolella, mantenendo viva un’usanza radicata nel territorio.

L’evento, fortemente voluto dalla chiesa e dai volontari dell’associazione “Il Gabbiano”, si è svolto subito dopo la messa vespertina delle ore 18. È stata un’occasione di condivisione e partecipazione per l’intera comunità.

I “cicci” sono stati oggetto di una benedizione speciale, per poi essere distribuiti ai presenti, confermando la continuità di una pratica che segna l’avvicinarsi del Natale in Irpinia. Questo piatto tradizionale rappresenta non solo un momento culinario speciale, ma funge anche da simbolo di convivialità e legame tra le persone.