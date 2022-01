Ciampi: “Troppi ritardi nelle vaccinazioni pediatriche, dosi anche nelle scuole”

“Continuo ad avere segnalazioni di ritardi nella somministrazioni di dosi ai bambini tra i 5 e gli 11 anni presso l’Asl di Avellino. Si tratta di un andazzo che non può continuare”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Campania, Vincenzo Ciampi.

“Con la riapertura delle scuole c’è stato un aumento di richieste di vaccinazioni, prime dosi soprattutto, per questa fascia d’età. Ma i distretti sanitari continuano a fare orari ridotti. Ad esempio ad Avellino, in via Degli Imbimbo, apertura soltanto nel pomeriggio con un solo medico e un solo infermiere a disposizione dell’utenza”.

“Il risultato è che si somministrano ogni giorno poche decine di dosi di vaccini per i bambini. I dati parlano di 150, 180 dosi pediatriche al giorno nei distretti secondo quanto comunicato dall’Asl. A fronte di oltre ventitremila bambini tra i 5 e gli 11 anni residenti in provincia e di migliaia di prenotazioni. Chi intende ricorrere alla copertura vaccinale deve essere messo in condizione di farlo celermente, l’emergenza resta grave”.

“Chiedo che immediatamente si torni a vaccinare anche nelle scuole e che si aumentino le postazioni nei distretti. Su questo tema intendo programmare una convocazione del manager Morgante nella Commissione Sanità di cui sono componente”.