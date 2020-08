Politica Ciampi a Petitto: “Saranno i cittadini a giudicare chi è manifestamente incapace” 25 Agosto 2020

“Il suo racconto, che modifica sostanzialmente la vicende politiche degli ultimi due anni, riguarda anche me. E così come lui ha piegato ai suoi interessi la descrizione dei rapporti col partito di riferimento, così ha liquidato l’esperienza dei 5 stelle al Comune di Avellino con una sfiducia per manifesta incapacità”.

Pur senza mai nominarlo, Vincenzo Ciampi, ex sindaco di Avellino e candidato alle Regionali con il MoVimento 5 Stelle, dedica un post sulla sua pagina facebook a Livio Petitto.

“Leggo le dichiarazioni di un candidato che riguardano i suoi rapporti a dir poco tempestosi con il partito che non ha voluto candidarlo”.

“Il signore che non è stato neanche capace di farsi candidare dal suo partito di riferimento parla delle capacità del MoVimento 5 Stelle e di una giunta che per 5 mesi ha fatto per la città molto di più di quanto in un anno e più ha realizzato il suo sindaco di riferimento”. sottolinea Ciampi.

“Chiedo a questo signore di interessarsi delle vicende che riguardano il suo destino politico e di astenersi d’ora in poi dal dare giudizi che falsano realtà. Il mio movimento politico per essere sconfitto ha richiesto agli avversari di formare 10 liste con due candidati sindaco. Voglio ricordare che l’esperienza dell’amministrazione che ho guidato ha avuto fine a causa di un vulnus di partenza che ha a che fare col sistema elettorale che non concede il premio di maggioranza al sindaco eletto direttamente dal popolo”.

“Ciò ha causato una situazione anomala come è accaduto anche ad Ariano Irpino, la famigerata anatra zoppa. Questo è il motivo per cui l’esperienza amministrativa firmata 5 Stelle è terminata. Saranno i cittadini a giudicare chi è manifestamente incapace, mancano poco più di 30 giorni al momento del voto”.