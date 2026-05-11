“Ci aspettiamo una grande spinta dal pubblico irpino”: Di Carlo accende Gara 3 dei play-off

In vista di Gara 3 dei play-off, in programma domani alle ore 19:00 al PalaDelMauro tra DelFes Avellino Basket e Flats Service Fortitudo Bologna, il Presidente Giuseppe Lombardi e l’allenatore Gennaro Di Carlo hanno incontrato la stampa per presentare l’attesissimo match.

Le parole di Coach Di Carlo

“Ci aspettiamo una grande spinta dal pubblico irpino. Contro una corazzata come Bologna, il nostro obiettivo è pareggiare il loro valore tecnico con l’entusiasmo dei nostri tifosi. La squadra è in salute; stiamo recuperando la condizione ottimale di alcuni elementi, ma il gruppo è pronto. È un momento esaltante: i ragazzi hanno acquisito la consapevolezza di poter centrare la vittoria. Sabato, in Gara 2, abbiamo mostrato il potenziale rimasto inespresso nel primo round. Sappiamo di non essere perfetti, ma vogliamo continuare a crescere in questa serie.”

L’intervento del Presidente Lombardi

“Questo traguardo è un momento storico da condividere con la città. Siamo certi che la piazza risponderà con calore e che il palazzetto offrirà un colpo d’occhio straordinario. Abbiamo deciso di anticipare l’orario del match per evitare la concomitanza con l’U.S. Avellino — a cui facciamo un grande in bocca al lupo per il raggiungimento dei play-off — permettendo così a tutti gli appassionati di seguire entrambe le realtà sportive della città”.

L’intervenuto del General Manager Nevola

“I play-off erano un nostro obiettivo, domani deve essere un evento per tutti, credo faremo delle buone presenze ed è un ulteriore motivo di soddisfazione per il club, i tifosi e gli sponsor, con i quali realizziamo eventi collaterali, come avverrà anche domani”.