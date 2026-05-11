Cane chiuso in una busta con fascetta sul muso, il sindaco: ferma condanna di questo atto

MONTEMILETTO- “Attendiamo che l’esame autoptico stabilisca le cause della morte, avvelenamento o altro, intanto, nell’ipotesi di un fatto violento contro il povero animale, e’ ferma la condanna nei confronti di coloro che si sarebbero resi autori di un gesto orribile”. Il sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello ha denunciato questa mattina ai Carabinieri della Stazione di Montemiletto il rinvenimento della carcassa del cane meticcio chiusa in una busta con il muso coperto da una fascetta. La ferma intenzione dell’amministratore e’ che venga individuato l’autore di questo gesto. Per questo si attendono i risultati dell’esame che sarà condotto dall’ASL per accelerare i motivi. La zona dove è stato abbandonato il sacchetto di plastica non è coperta da telecamere ed è una zona periferica del comune di Montemiletto. In mano ai Carabinieri l’unico indizio è il sacchetto di plastica, visto che anche il cane non era dotato di microchip. Quindi e’ attesa per eventuali indizi.