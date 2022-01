Covid ad Avellino, pizzeria e macelleria chiuse temporaneamente

La macelleria "Il Ritrovo del Gusto" ha chiuso in via precauzionale per un contatto con una persona positiva. Contagiato anche un membro dello staff della pizzeria "Il Testone". Le attività, quando avranno terminato le procedure disposte dall'Asl, riapriranno in sicurezza.