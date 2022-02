Chiusano San Domenico si prepara a diventare comunità energetica: è il primo comune al Sud

Il Comune di Chiusano San Domenico avvia uno studio di fattibilità tecnico per la realizzazione di una comunità energetica, la prima in Campania senza costi energetici per i cittadini.

L’amministrazione capeggiata dal sindaco Carmine De Angelis ha ottenuto i contributi del Fondo per la progettazione territoriale, pari a poco più di 20.000 euro per gli anni 2021 e 2022, e ha avviato gli atti propedeutici alla progettazione partecipata per la realizzazione di una Comunità energetica. Si tratta del primo comune del Sud Italia a farlo.

In questo modo verranno utilizzati fonti di energia rinnovabile per soddisfare il fabbisogno dei residenti che in cambio riceveranno riduzioni in bolletta. Benefici, dunque, non solo ambientali ma anche economici e sociali e che favoriscono lo sviluppo e l’identità di una comunità sempre più coesa.

Dopo avviata la progettazione si passerà all’iter per realizzare la comunità energetica con questa road-map: 1) Manifestazione d’interesse tesa ad una indagine di mercato per acquisire proposte progettuali per la realizzazione di uno studio di fattibilità sulla Comunità energetica nel Comune di Chiusano; 2) Bando progettazione – a valere sui fondi ministeriali- per progettazione Comunità energetica Comune di Chiusano.

Un’iniziativa molto innovativa; la prima green city in Italia è stata Magliano Alpi, poco più di 2.000 abitanti in provincia di Cuneo. Con Chiusano anche il Sud si prepara a condividere energia sostenibile in una prospettiva di espansione che possa coinvolgere anche altri comuni italiani.