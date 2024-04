Chiusano San Domenico, l’ex prete conferma candidatura a sindaco

“Pare che i soliti noti stiano facendo girare la voce che io abbia rinunciato alla candidatura. Voglio rassicurare gli amici e i sostenitori di Chiusano che io farò la lista, comunque e in ogni caso, senza compromessi a ribasso”. Lo chiarisce in un post su facebook pubblicato nei giorni scorsi l’ex parroco Antonio Romano, venuto alla ribalta delle cronache nazionali per la decisione di spogliarsi dell’abito talare per convolare a nozze.

“In questi giorni ho preso una pausa per fare decantare i pregiudizi, lo scetticismo e le riserve nei miei confronti – continua l’ex parroco -. I giochi sono aperti e tutto sarà possibile. Penso di aver dimostrato coraggio e determinazione a sufficienza e non ho intenzione di fermarmi adesso. Chiedo la stessa cosa anche a voi. Non lasciatevi bloccare dalla paura, dallo scoraggiamento o dalla rassegnazione. Abbiate il coraggio di esporvi e di lottare con me per un domani migliore, fatto di serietà, di onestà, di giustizia, di rettitudine, di equità e di coerenza. Chiedetevi perché faccio così tanta paura all’establishment”conclude Antonio Romano.