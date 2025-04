Chiusano San Domenico, l’ex sindaco Petruzziello guida l’alternativa con la lista “Unione”

CHIUSANO – L’alternativa stavolta a Chiusano c’è. Una lista, quella di “Unione per Chiusano – Petruzziello Sindaco”, guidata dal medico Carlo Petruzziello, dirigente medico al Moscati di Avellino, che torna in campo con la sua squadra dopo aver guidato il comune irpino per dieci anni, a partire dal 1999. Insieme al medico sono candidati nella compagine civica per un ruolo di consigliere comunale: Cataldo Fabio Agrippino, Cava Laura, De Angelis Michele, De Marco Danilo, Dell’isola Antonio, Dello Russo Antonio, Dell’orfano Andrea, Muollo Michele, Reppucci Luca, Ruggiero Antonello.