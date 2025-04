Castel Baronia, sicurezza e democrazia: i consiglieri Famiglietti e Pastore si rivolgono al Prefetto

I consiglieri di minoranza del Comune di Castel Baronia, Famiglietti e Pastore, hanno scritto al Prefetto di Avellino per segnalare criticità nella gestione della sicurezza pubblica e denunciare il mancato rispetto dei principi democratici da parte dell’Amministrazione comunale.

Il 7 marzo scorso, durante la Festa di Carnevale svoltasi nella Scuola dell’Osso, si è verificato un cortocircuito che ha provocato fiamme e reso l’aria irrespirabile in un locale chiuso e affollato da bambini e genitori, in presenza anche di materiale infiammabile. I consiglieri avevano presentato un’interrogazione urgente al Sindaco, alla quale, a distanza di oltre 30 giorni, non è stata data alcuna risposta.

«È un fatto grave che mina la democrazia e la trasparenza amministrativa», dichiarano Famiglietti e Pastore, ricordando che episodi di superficialità nella gestione della sicurezza si erano già verificati in passato durante eventi pubblici.

I consiglieri chiedono che vengano assunte tutte le responsabilità del caso, sottolineando la necessità di garantire la massima tutela dei cittadini, in particolare dei bambini.