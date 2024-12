Chiusano in festa per i cento anni di nonno Teodoro: arrivano anche gli auguri del vicepremier Tajani

CHIUSANO SAN DOMENICO- Grande festa a Chiusano per i cento anni di nonno Teodoro. Il traguardo del neo centenario, il terzo che festeggia in poco meno di settantadue ore, viene celebrato anche dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che nel messaggio ha fatto gli auguri al centenario, augurandosi di poter tagliare lo stesso traguardo. “Adesso dobbiamo festeggiare i 101, 102 e 103 e tanti altri. Mio suocero tra qualche giorno festeggia i 101. Quindi, lunga vita”. A Chiusano San Domenico Teodoro Cataldo e’ anche sempre presente alle manifestazioni pubbliche con i colori che ha portato per molti anni del suo primo secolo di vita, quelli della Guardia di Finanza. Auguri al neo centenario.