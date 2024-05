Chiusano Bene Comune: presentata la compagine

A Chiusano San Domenico, con Carmine De Angelis, una squadra che si arricchisce di nuove esperienze, tante belle persone che vogliono costruire il futuro di Chiusano da chiusanesi.

A presentare la Lista Rocco Stabiano, per rimarcare i pilastri dei valori di Chiusano, tanto amati dal compianto Armando Stabiano .

“Una comunità si ama da sempre non solo in momenti elettorali! Noi ci siamo….uniti e propositivi per Chiusano …da sempre!”

Ecco i candidati:

Carmine De Maria

Carlo Buono

Sergio Cataldo

Raffaele Ciampa

Antonio Dello Russo

Valentina Fortunato

Salvatore Iandoli

Riccardo Iantosca

Francesco Rizzo

Antonello Ruggiero