Chiude l’Icam di Lauro, unica struttura del Mezzogiorno per le detenute madri

LAURO- Un “fiore all’occhiello” del sistema penitenziario, unica struttura nel Mezzogiorno a garantire alle detenute madri di poter convivere in una realtà penitenziaria con i bambini senza ambienti direttamente riconducibili ad un carcere, anche se le finestre erano comunque sbarrate. L’Istituto a Custodia Attenuata (Icam). per detenute madri di Lauro “smantellato” dal Dipartimento per l’amministrazione Penitenziaria con i trasferimenti in altre strutture delle detenute e dei loro bambini. Una chiusura che secondo le indiscrezioni sarebbe stata adottata per potenziare il contingente di personale in forza al carcere di Bellizzi Irpino. La vicenda su cui ieri sono intervenuti i Garanti per le persone private della libertà della Campania era stata già oggetto di una richiesta di chiarimenti lo scorso 10 febbraio da parte del segretario nazionale della Uilpa Penitenziaria Domenico De Benedictis al Provveditore Regionale : “senza entrare nel merito, almeno per ora, della “sconfitta” che il sistema Penitenziario Campano appaleserebbe in caso di chiusura della tanto vantata struttura de qua, baluardo e fiore all’occhiello della civiltà Penitenziaria, chiediamo ragguagli in merito dato che prefata struttura Penitenziaria risulta essere sezione distaccata della CC Avellino, nonostante i tortuosi 40 km di distanza, senza un Comandante o Direttore in Sede con esiguo personale di Polizia Penitenziaria ivi operante del loco”.