Cesinali, nella zona di Nocelleto torna l’allerta per i furti: ladri ripresi dalle telecamere

CESINALI- Sbucano dalle campagne, approfittando del buio e del travisamento con passamontagna e tute scure. Nella serata di ieri a Cesinali torna l’allerta per la presenza di malviventi. Sono in tre, intorno alle 21:30 vengono ripresi da una telecamera di sorveglianza di una delle abitazioni della zona di Nocelleto, quella nei pressi del Campo Sportivo in direzione San Michele di Serino. Almeno dalle informazioni che circolano, anche in rete, ci sarebbero stati solo tentativi di istruzione nelle abitazioni. I malviventi hanno fatto perdere le loro tracce nelle campagne della zona, che sono per loro il migliore alleato sia per entrare in azione senza dare nell’occhio che per dileguarsi. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, ai quali sono stati segnalati gli avvistamenti.