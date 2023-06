Cervinara, una bimba di 4 chili nasce in ambulanza assistita dal 118. Una bella storia a lieto fine per una mamma in dolce attesa che ha ricevuto il “dono” più bello proprio mentre si stata recando in ospedale. Grazie al pronto intervento del personale del 118, dopo il parto in ambulanza, nel giro di cinque minuti la donna ed i suoi soccorittori sono giunti presso il noscomio di Benevento.

Una situazione ovviamente non facile ma gestita molto bene dal personale sanitario con una sinergia preziosa e vincente tra Avellino e Benevento. Grazie ad un rendez-vous, l’arrivo di un medico di Airola, tutto è andato per il meglio e mamma e bambina stanno bene. Un precedente simile si era verificato a Bisaccia circa 5 anni fa.