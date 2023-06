Avellino, anziana truffata dal “falso avvocato”: via con contanti e oggetti preziosi

Un bottino di alcune migliaia di euro tra contanti e oggetti preziosi in oro. Quello che qualche giorno fa un truffatore è riuscito a sottrarre ad un’anziana nel centro di Avellino mettendo in atto la classica truffa del falso incidente da rimborsare. Il modus operandi è sempre lo stesso. Alla donna arriva una telefonata da un sedicente avvocato che gli comunica come uno dei familiari abbia investito un pedone e che per evitare che finisca in arresto e’ necessaria una certa cifra. Cosa che mette in agitazione la “vittima” , che senza avere neppure il tempo di poter contattare i suoi familiari si trova alla porta un distinto collaboratore o in alcuni casi lo stesso falso avvocato. Cosi e’ stato anche per l’anziana residente nel centro di Avellino.

Che al malfattore, preoccupata per le sorti giudiziarie del suo congiunto, ha consegnato una somma in contanti e dei monili preziosi. Accorgendosi purtroppo solo dopo che era caduta nella classica truffa alle persone anziane e denunciando tutto ai Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti su quanto avvenuto. Potrebbero rivelarsi fondamentali le immagini del sistema di videosorveglianza pubblico o qualsiasi altra traccia su cui sono concentrati gli investigatori.