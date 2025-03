Cervinara, settimana della legalità: la testimonianza di Don Ernesto Piraino “Dalla divisa alla tonaca”

In occasione della Settimana della Legalità, la comunità di Cervinara avrà l’opportunità di ascoltare la straordinaria testimonianza di Don Ernesto Piraino, parroco di Guardia Piemontese (CS), un uomo che ha cambiato radicalmente la sua vita, passando dalla divisa di poliziotto alla tonaca di sacerdote. La sua storia è quella di un poliziotto che, dopo venti anni di servizio, ha scelto di rispondere alla chiamata di Dio, diventando prete senza mai rinnegare il suo passato.

Don Ernesto Piraino a soli 19 anni vince un concorso per entrare nella Polizia di Stato e indossa la divisa con fierezza. Con il passare degli anni, la sua carriera di poliziotto si consolida e cresce, ma nel cuore di Ernesto c’è anche un altro sogno: quello di sposarsi con la sua storica fidanzata. Tuttavia, nel 2006, prende una decisione che cambia il corso della sua vita: interrompere la relazione. Non c’era un’altra donna, ma una vocazione che lo mette di fronte a una scelta radicale, quella di mettere in discussione il proprio futuro.

Don Ernesto, con il suo spirito appassionato, ricorda spesso la sua esperienza di poliziotto. Per lui, il lavoro era una missione, svolto con passione, senza fare sconti a se stesso e agli altri. La giustizia, per lui, era un valore assoluto, e guardare l’altro come una persona da indirizzare nel giusto era una priorità. Nonostante tutto ciò, nel suo cuore al tempo cresceva il desiderio di realizzarsi anche sotto un altro aspetto della vita. Tuttavia, la vocazione arrivò inaspettata, come un cambiamento profondo che iniziò a farsi strada nel 2006, quando iniziò l’adorazione eucaristica perpetua nella parrocchia in cui si trovava.

Questa esperienza di preghiera e riflessione davanti al Santissimo Sacramento gli aprì nuovi orizzonti e lo avvicinò sempre di più alla chiamata di Dio. Ma è nel 2010 che la sua vita subisce una vera e propria svolta: il “colpo di fulmine” del Signore, che in un istante gli fa comprendere che la sua vocazione era quella di diventare sacerdote. Il giorno seguente, con un cuore traboccante di gioia, corre a mettere nelle mani di Dio questa nuova intuizione, pronto a rispondere alla chiamata con coraggio e determinazione.

