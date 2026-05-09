“Cervinara Rinasce”, una squadra coesa a sostegno del candidato sindaco Tangredi

Età diverse, professioni eterogenee, provenienza differente, eppure la squadra di Cervinara Rinasce ha già trovato l’amalgama. Queste persone sembra che si conoscano da sempre ed hanno imparato subito a remare verso la stessa direzione. Tra di loro c’è la competizione per le preferenze ma sino ad un certo punto. Nessuno si permette di giocare un tiro mancino al compagno di cordata. L’importante è vincere perché tutti vogliono riportare il paese alla normalità dopo anni di oscurantismo. Gli anni senza speranza stanno finalmente per terminare.

Filuccio Tangredi, candidato sindaco di Cervinara Rinasce, ha il merito di aver scelto le persone giuste per questa sua nuova avventura che lo vede alla riconquista della fascia tricolore. Ed è stato proprio lui a creare il giusto filo conduttore per far sentire tutti importanti e necessari.

Anzi, spesso si vede costretto anche a frenare l’entusiasmo di quelli che chiama i suoi ragazzi e verso cui sente già un affetto un po’ paterno ed un bel po’ da fratello maggiore. Questo feeling che si è creato si riversa anche sulle scelte concrete.

È stato proprio Tangredi a dichiarare, nella manifestazione di presentazione della lista, che tutti i dodici i candidati saranno coinvolti nel governo del paese. Probabilmente sta già ipotizzando di affidare delle deleghe specifiche per le quattro persone che, in caso di vittoria della lista Cervinara Rinasce, non saranno eletti consiglieri comunali.

Ma, essendo molto scaramantico il candidato a primo cittadino ha solo accennato a questa eventualità. Il primo obiettivo è quello di vincere queste elezioni. Una competizione che vede quattro liste in campo non è per nulla una passeggiata di salute. Tangredi è ben consapevole di tutto questo. Ma lui viene dalla vecchia scuola in cui i voti vanno conquistati uno ad uno. E lo si fa parlando con le persone, ascoltando i loro problemi e poi impegnandosi seriamente per risolverli.

Impegno ed empatia che non possono essere utilizzati solo in campagna elettorale. Anzi, Tangredi insiste sulla circostanza che il giorno dopo le elezioni bisogna essere presenti in paese in modo ancora più forte e deciso. Solo così si può tentare di venire a capo dei mille problemi che saranno ereditati da coloro che il 26 maggio inizieranno la loro azione di governo.

Il candidato sindaco di Cervinara Rinasce è profondamente scaramantico ma, nella sua mente, ha già piazzato le dodici pedine, ognuna in un ambito che potrà far tesoro della loro competenza e della loro preparazione. Si vede ad occhio nudo che è davvero fiero di queste persone che lo circondano e non intende assolutamente perderne qualcuno per strada. Non mancheranno i confronti franchi e, certamente, duri ma il cemento di questi giorni servirà per non mandare in frantumi la costruzione.

I candidati, dal canto loro, stanno facendo tesoro di tutto quello che Tangredi insegna con un esempio concreto. Poi, se tutto dovesse andare nel migliore dei modi, si arricchiranno ancora di più quando lo vedranno governare. E così continua il giro del paese, casa per casa per incontrare la vera Cervinara, quella che attende dei piccoli ma significativi segnali di speranza. La lista Cervinara Rinasce è foriera di gioia ma soprattutto è una squadra che gioca per l’unico risultato possibile: riportare il sole dopo un lungo, quasi interminabile, periodo di nebbia fitta, quella nebbia che ti entra anche nel cuore e che sopprime ogni speranza.