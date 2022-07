Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino per un furto perpetrato nella tarda serata di ieri in un bar-tabacchi di Cervinara.

I ladri, dopo aver rotto il vetro di una finestra, si sono introdotti nell’esercizio commerciale e rubato due televisori: verosimilmente disturbati dal sistema d’allarme, si sono dati alla fuga prima dell’arrivo dei Carabinieri.