Cervinara, a “caccia” di un collare satellitare per il cane viene truffato. I carabinieri dello locale stazione sono riusciti ad acciuffare il malvivente, una 30enne della provincia di Napoli, e a denunciarla.

La donna aveva messo in offerta, on line, il collare satellitare Gps utile a localizzare i cani durante le battute di caccia. L’offerta era vantaggiosa, l’uomo l’ha contattata e, ricarica su carta prepagata, le ha versato 400 euro. I soldi sono arrivati a destinazione, il collare no.

Attraverso una serie di accertamenti i carabinieri sono riusciti ad identificare la fittizia venditrice la quale, alla luce delle evidenze emerse, è stata deferita in stato di libertà.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte volontà del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti rubati.